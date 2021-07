Pristaniški promet kot v pred pandemičnem obdobju

Promet v tržaškem pristanišču je v prvih šestih mesecih leta znova zabeležil več uspešnih dosežkov. Rast železniškega prometa se je vrnila na raven pred covidom, saj je v tem obdobju po tirih odpeljalo kar 4657 vlakov, to je 19,47 odstotka več kot v istem obdobju lani. Odličen trend potrjujejo iz pristaniške uprave tudi junija, ko je bil skok še vidnejši, in sicer 40-odstoten s 750 železniškimi prevozi.

Med posameznimi sektorji ro-ro tovor tudi tokrat prednjači z dodatno 38,87- odstotno rastjo oz. 147.760 pretovorjenimi enotami. Pozitivne podatke beleži tudi sektor različnega blaga, in sicer 11,23-odstotno rast oz. 8.569.262 ton. Nekoliko manj je bilo pretovorjenih kontejnerskih enot – 367.634 TEU (-2,29 odstotka). Opozoriti pa sicer velja na zelo razvit promet kontejnerjev na relaciji od in do Turčije, ki stalno narašča (+48,05 odstotka) z 52.068 kontejnerskimi enotami TEU. Upad je pristaniška uprava zabeležila pri trdnih razsutih tovorih (-22,45 odstotka) in pri tekočih tovorih (-7,17 odstotka) s 16.940.912 ton pretovorjenega blaga.

V pristanišču ocenjujejo, da bo že naslednje trimesečje bolj spodbudno (16,42-odstotna rast) in se bo lahko nadoknadilo obseg prometa, kakršen je bil pred koronakrizo. Po zaslugi zagona potrošnje in gospodarskih dejavnosti po pandemiji so namreč junijski podatki nadpovprečni (+12,73 odstotka).