Pritekla čez mejo in si prislužila denarno kazen

Kljub splošni prepovedi se je odpravila na rekreacijski tek, povrh vsega pa čez mejo, kar je v teh časih tvegano dejanje. Zgodilo se je v Miljskih hribih, kršiteljico pa bo spodrsljaj drago stal.

Policisti koprske uprave so v ponedeljek popoldne imeli v postopku italijansko državljanko, ki je zaradi rekreacije pritekla v Slovenijo. Vstopila je preko blokadne točke, kjer prehod meje ni dovoljen, in sicer na bivšem mejnem prehodu Kaštelir, ki povezuje Korošce s Premančanom ter z Elerji. 41-letnica iz Trsta je od inšpektorice Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije prejela plačilni nalog za 400 evrov, pa še 160 evrov zaradi neupoštevanja signalizacije. O postopku so bili obveščeni italijanski varnostni organi, katerim so jo tudi predali.