Pritisk na pediatrično urgenco se je povečal

Danes bo steklo naročanje za cepljenje otrok, starih med 5 in 11 let, v soboto pa se bo začelo prostovoljno cepljenje proti covidu-19 za to populacijo. Hospitalizirane malčke in otroke s kroničnimi boleznimi bodo začeli cepiti že v četrtek, in sicer v bolnišnici. Preostalo otroško populacijo bodo cepili v cepilnem centru, ki ga bodo uredili na četrtem pomolu. V soboto bodo v cepilnem centru prisotni pediatri iz bolnišnice Burlo, v nadaljevanju pa bo kampanja potekala tako kot za odrasle.

Čeprav koronavirusna bolezen najmlajše prizadene v milejši obliki, stroka priporoča cepljenje. Tudi zato, ker se letošnjo jesen novi koronavirus intenzivno širi med otroško populacijo. Za razliko od lanske jeseni, ko o hospitaliziranih otrocih skoraj nihče ni poročal. V otroški bolnišnici Burlo Garofolo letos zdravijo kar nekaj otrok, nam je povedal novi direktor urgence Alessandro Amaddeo. Pediater, ki si je kar sedem let izkušnje nabiral v pariški pediatrični bolnišnici, se je na začetku leta vrnil v Trst in letos maja na vodstvenem položaju zamenjal dolgoletnega direktorja Claudia Germanija, ki se je upokojil. Novi direktor nam je v pogovoru zaupal, da se je pritisk na njihovo ambulanto v zadnjih mesecih povečal, med otroško populacijo pa so se spet razmahnile okužbe dihal, ki so sicer pogostejše v zimskih mesecih, a so se jim najmlajši lani ob vseh zaščitnih ukrepih za zajezitev koronavirusa uspeli izogniti.

Ste v teh mesecih morali skrbeti tudi za otroke s koronavirusno okužbo?

Od septembra do novembra smo hospitalizirali 12 otrok s covidom-19. Za letošnji december še nimamo točnih številk, a lahko rečem, da so kolegi na oddelkih v prejšnjih dneh na opazovanju imeli vsaj pet malih pacientov. V enakem obdobju lani v bolnišnici zaradi koronavirusne bolezni nismo imeli niti enega pacienta. Ta četrti val je za nas veliko presenečenje.

Beležite na splošno porast prihoda malih pacientov?

V primerjavi z lanskim letom se je pritisk na urgenco povečal. Lani denimo nismo obravnavali pacientov z bronhiolitisom, niti zapletov zaradi gripe ni bilo.