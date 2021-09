Prizadeti in šokirani zaradi nasilja, ki so mu priča. Takšno je te dni vzdušje na deželnem sedežu javne radiotelevizije RAI, ki je tako kot uredništvo italijanskega dnevnika Il Piccolo v Ulici Mazzini tarča napadov proticepilcev in tistih, ki protestirajo proti uvedbi covidnega potrdila (green pass). Najhuje je ob ponedeljkih, ko se, sicer avtorizirani sprevod demonstrantov – prejšnji ponedeljek jih je bilo okrog 5000 –, ustavi pred veliko stavbo v Ulici Fabio Severo. Napadi pa se dogajajo tudi izven napovedanih shodov – pred dnevi je na primer moški izstopil iz avtomobila, začel kričati pred vhodom v stavbo in nato odpeljal dalje. Napadi so predvsem verbalni, a ne samo: zaposlenim, ki so z oken opazovali, kaj se dogaja med protestom, so nekateri demonstranti postregli z neokusnimi kretnjami in jim na primer nedoumno pokazali, da jim bodo prerezali vrat. Prejšnji ponedeljek so demonstranti tudi obmetavali stavbo z jajci.

