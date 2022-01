Priznali spomenik štirim junakom

Po dobrih dvanajstih letih je postopek zaključen: spomenik štirim bazoviškim junakom ima po novem status kulturnega pomena. Vest nam je potrdila direktorica Zavoda za varstvo kulturne dediščine za Furlanijo - Julijsko krajino Simonetta Bonomi in pojasnila, da je ustrezni akt odobrila deželna komisija za kulturno dediščino (Commissione regionale per il patrimonio culturale – CoRePaCu) na svojem ponedeljkovem zasedanju. Komisija je torej očitno prepoznala edinstveni značaj spomenika štirim ustreljenim antifašistom, ki so 6. septembra 1930 na gmajni pri Bazovici padli pod streli fašistične milice.

Spomenik je zdaj zakonsko zaščiten, že večkrat izražena želja odbora, ki skrbi za vsakoletne proslave ob njem, pa ostaja, da bi mu priznali tudi status državnega pomena.