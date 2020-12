Priznanje policistom, ki so razkrinkali razpečevalca

Na pobudo tržaškega župana Roberta Dipiazze so danes popoldne na sedežu lokalne policije v Ulici Revoltella izročili priznanje trem redarjem, ki so odkrili dvojico razpečevalcev in dali tako povod za širšo preiskavo o prometu z mamili.

Sredi novembra so na Opčinah zaradi posesti in suma razpečevanja prepovedanih drog aretirali 31-letnega Davideja Pola iz Tržiča in 49-letnega domačina Deana Skerlavaja. Takrat so med rednim nadzorovanjem območja opazili, kako se je Polo oddaljil od hiše v Ul. Alpini na Opčinah in živčno gledal okoli sebe. Ustavili so ga in med drugim ugotovili, da je v preteklosti zagrešil že več kaznivih dejanj. Takoj so ga odpeljali na postajo lokalne policije. Po osebni preiskavi se je izkazalo, da v spodnjicah skriva najlonske vrečke, v katerih je bilo približno 30 gramov heroina in nekaj doz marihuane. Taka količina droge je bila verjetno pripravljena za prodajo. Po krajši preiskavi so ugotovili, da je drogo kupil pri Skerlavaju, ki stanuje v omenjeni hiši.

Tožilec Massimo De Bortoli je takrat odredil temeljito hišno preiskavo. Openc, ki je med policijsko dejavnostjo poskusil zmotiti preiskovalce, je doma skrival skoraj 300 gramov heroina in 200 gramov marihuane ter vrečke in drugo opremo, ki je potrebna za prodajo odmerkov droge. V predalih je hranil več kot 20 tisoč evrov v gotovini.

Delo preiskovalcev pa se ni zaključilo z aretacijo dveh moških in preiskavo Skerlavajeve hiše.