Priznanji Miji Ukmar in Francescu Digovicu

Mija Ukmar in Francesco Digovic sta prva prejemnika priznanj, ki jih Občina Zgonik podeljuje zaslužnim občanom. Za športnico in podjetnika so županja in svetniki v ponedeljek priredili sprejem.

»Ko smo lani spremenili občinski pravilnik, smo se odločili, da v svoje letno delovanje vključimo trenutek za zaslužne občanke, občane in vse osebe, ki so se na našem ozemlju izkazale. Zaradi pandemije smo tokrat združili leti 2019 in 2020, prihodnje leto pa bomo priznanje podelili samo za 2021,« je pojasnila zgoniška županja Monica Hrovatin in dodala, da je občina prejela pet predlogov za podeljevanje priznanj, sprejela pa dva.

Martina Budin, pristojna za kulturo, šport, šolstvo, mladinsko politiko in enake možnosti, je prisotnim utemeljila priznanja. Mija Ukmar, mlada karateistka doma na Kontovelu, je do leta 2006 trenirala pri zgoniškem klubu Shinkai in dosegla dobre športne uspehe na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Leto 2019 je bilo za Mijo Ukmar doslej najuspešnejše. Februarja je v Parmi potrdila naslov prvakinje na Trofeji dežel, junija pa je v Frosinoneju osvojila naslov državne prvakinje zveze FIKTA. Za italijansko reprezentanco je v Švici, v mestu Schaffhausen, zmagala vse dvoboje in osvojila ekipno prvo mesto.

Za zasluge na socialnem področju je občina podelila priznanje občanu Francescu Digovicu, podjetniku, ki vodi družinsko podjetje Motomarine na Proseški postaji. Digovic podpira več športnih društev in projekt No-borders team, s katerem vsako leto sodeluje na Barcolani. V času pandemije je v prvih mesecih širjenja koronavirusa daroval zgoniški občini 500 zaščitnih mask v času, ko jih ni bilo nikjer na dosegu.