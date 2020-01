»Problem vojašnice pri Banih ne obstaja. Preprosto, ko ti nekdo reče: “Če želimo urediti nogometno igrišče in v Trstu nimamo prostorov, katere proste površine imate?”, je odgovor “vojašnica pri Banih,” ampak ostane pri tem: ni projekta, ni zamisli, ni nič. Smo pa nekoliko naveličani, da se vsakič napiše članek o ničemer.«

Tako je za Primorski dnevnik tržaški župan Roberto Dipiazza komentiral dogajanje v zvezi z možnostjo ureditve zbirnega centra za repatriacijo nezakonitih priseljencev v opuščeni vojašnici Monte Cimone pri Banih. Dipiazza je v izjavi za tržaški dnevnik Il Piccolo na predzadnji dan leta 2019 na novinarsko vprašanje, ali so na Tržaškem objekti, kjer bi lahko uredili tovrstni center, odgovoril z bežno omembo banovske vojašnice, pri tem pa dejal, da na ozemlju Občine Trst tovrstnih razpoložljivih objektov ni. Nič uradnega, a dovolj, da je pri Banih završalo in so krajani 8. januarja zvečer v prostorih SKD Grad sklicali množično obiskano javno srečanje, na katerem so izrazili svoje nasprotovanje oz. zaskrbljenost, iznesli pa tudi več predlogov.

Pri Banih je zavladala velika zaskrbljenost, priredili so javno srečanje.

Da bolje razložim: ko v Ul. Marchesetti umre neko dekle, vsi želijo prehode za pešce. Ko jih uredimo, pa nočejo zavarovanih prehodov. Ni mogoče misliti, da vsakič, ko nekaj narediš ali rečeš, nastane halo: ker če narediš nekje in vzameš v Škednju, če vzameš to in ono ... Ni mogoče vladati tako.

S prefektom, pristojnimi oblastmi, državno domeno ni nobenih načrtov?

Ni nič, je samo veliko govoric brez podlage.

Vendar, v veljavnem prostorskem načrtu so za tisto območje predvidene določene namembnosti. Ne načrtujete niti kake variante, ki bi jih spremenila?

Ne, ni nič. Niti ne vem, kaj predvideva prostorski načrt, ki ga je poleg tega naredil Cosolini. Govorimo torej o ničemer.