Proces proti Meranu naj bi se zaključil 6. maja

Proces proti Alejandru Augustu Stephanu Meranu, ki je 4. oktobra 2019 streljal in ubil policista na tržaški kvesturi, je tik pred zadnjim dejanjem. Porotno sodišče naj bi sodbo izreklo 6. maja. Vse kaže pa, da bodo sodniki, ki jim predseduje Enzo Truncellito, odločali le o tem, če je bil obdolženec med streljanjem na Pierluigija Rotto in Mattea Demenega zmanjšano ali povsem neprišteven in mu zato ni mogoče soditi. Med današnjo obravnavo na tržaškem sodišču se je jeziček na tehtnici nagibal zlasti v to smer.

Glavno besedo je imel Stefano Ferracuti. Profesor sodne psihopatologije na Univerzi Sapienza v Rimu, ki je večkrat pregledal Merana, meni, da dominikanski državljan že dolgo trpi za shizofrenijo in s tem razširil trditve prejšnjih izvedencev, ki so njegovo stanje opisovali zlasti kot od marihuane pogojeno psihozo. Njegovo bolezensko stanje je označil za tako hudo, da ga tudi s farmakološko terapijo ni mogoče popolnoma nadzorovati. Ko sta ga mlada policista pred več kot dvema letoma odvedla na kvesturo zaradi kraje skuterja, so bile njegove misli uprte le v to, da mora zbežati in se rešiti, češ da je v smrtni nevarnosti, je pojasnil. Ferracutijevo mnenje ima kar precejšnjo težo, saj je ekspertizo naročil sam predsednik porotnega sodišča, zaprosila sta jo Meranova odvetnika, Alice in Paolo Bevilacqua.

Če bi to poročilo na koncu preglasilo vse ostale, bi obdolženec zapustil zapor v Veroni, saj bi ga odvedli v dom za izvajanje varnostnih ukrepov (ital. REMS), se pravi enega izmed centrov ki nadomeščajo sodne oddelke psihiatričnih bolnišnic. Prvo psihiatrično poročilo, ki ga je podpisala skupina strokovnjakov, je potrdilo le zmanjšano prištevnost.

Vzdušje je bilo na sodišču vsekakor napeto. Pred sodiščem so predstavniki policijskih sindikatov Fsp in Adp priredili protestni shod. Drugo poročilo ni prepričalo niti odvetnikov oškodovanih strank, ki so se že na samem začetku uprli ubrani poti.