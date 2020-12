Prodajali so ponarejene dokumente

Kriminalistični oddelek tržaške kvesture je odkril mednarodno združbo, ki se je ukvarjala s prodajo ponarejenih dokumentov, za katere so bile stranke – skoraj v celoti je šlo za tuje državljane – pripravljene plačati od 1500 do 1800 evrov. Dokumente so na videz izdale poljske oblasti, v resnici pa jih je ponarejala tolpa, delujoča v Ukrajini, ki je s pomočjo v Trstu bivajočih pajdašev omenjene ponaredke pošiljala v Italijo.

Preiskava, ki jo je koordinirala tožilka Lucia Baldovin, se je začela, potem ko je policija aprila letos aretirala 20-letnega turškega državljana, ki je imel pri sebi 700 gramov marihuane za razpečevanje na krajevnem tržišču. Policisti so odkrili, da je bil mladenič v stiku z 28-letnim rojakom, ki se je bil preselil v okolico Monze in je bil povezan z osebami v Ukrajini, specializiranimi v ponarejanju dokumentov, ki so jih proti plačilu pošiljali naročnikom potom kurirja. V nadaljevanju so preiskovalci odkrili 92 potencialnih imetnikov lažnih dokumentov, v glavnem tujcev (le dva sta bila italijanska državljana), s stalnim bivališčem ne le v Trstu, ampak tudi v številnih drugih italijanskih deželah. Tako je tožilka Baldovin odredila več hišnih in osebnih preiskav, ki so jih v preteklih dneh tržaški kriminalisti izvedli s pomočjo kolegov iz drugih 40 kriminalističnih oddelkov po vsej Italiji pod vodstvom osrednje operativne centrale glavne direkcije za boj proti kriminalu iz Rima. Pri tem so zasegli 40 vozniških dovoljenj, osem osebnih izkaznic, dve dovoljenji za bivanje, 13 potrdil o usposobljenosti za vožnjo težkih vozil oz. prevoz nevarnih tovorov in dve šolski diplomi, ki so jih na videz izdali na Poljskem, pa tudi več mobilnih telefonov, v katerih so bili za preiskovalce pomembni podatki. Odkrili so tudi, da so na nekaterih Facebook profilih v turškem jeziku reklamirali možnost pridobitve vozniškega dovoljenja »brez izpitov in brez stresa«. Enega turškega državljana so v Trstu tudi aretirali, ker je pri sebi imel tako ponarejeno vozniško dovoljenje kot ponarejeno poljsko osebno izkaznico, veljavno za prehod meje.