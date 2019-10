Prodali nekdanjo vojašnico med Bazovico in Lipico

Agencija za državno premoženje je sporočila, da je v okviru prvega izmed treh razpisov za prodajo različnih državnih nepremičnin, objavljenih 18. julija letos, na dražbi prodala 18 od 50 objektov, s čimer bo v državno blagajno priteklo dobrih 18 milijonov evrov. Prodali so tudi dve od treh nepremičnin v Furlaniji - Julijski krajini, obe sta na Tržaškem.

Nekdanjo vojašnico Pasini, ki jo je ob mejnem prehodu Lipica uporabljala finančna straža, si je kupec zagotovil po izklicni ceni 307 tisoč evrov. Nekdanja vojašnica stoji nasproti velikega parkirišča na italijanski strani meje med Bazovico in Lipico, sestavljata pa jo dve zgradbi, ki sta v razmeroma dobrem stanju. Zgrajeni sta bili v 80. letih prejšnjega stoletja. V opisu piše, da se na skupni površini okrog 1600 kvadratnih metrov lahko izvajajo turistične oz. gostinske dejavnosti.

Tu pa je še komercialna nepremičnina na območju istrskega begunskega naselja na Mandriji na Opčinah, točneje na Trgu san Tommaso, ki gosti supermarket in njegovo skladišče. Prodali so jo prav tako po izklicni ceni, in sicer za 678 tisoč evrov. Gre za stavbo, v kateri je pred leti obratoval supermarket Delavskih zadrug, po njihovem finančnem krahu pa jo je leta 2015 tu zamenjala prodajalna tržaške verige Bosco.