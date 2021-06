Proizvajali bodo litijeve akumulatorje

Podjetji Fincantieri in Faist sta si segli v roko – skupaj bosta odslej proizvajali litijeve akumulatorje za avtomobilski, telekomunikacijski in industrijski sektor, pa tudi za področje pomorskega in kopenskega skladiščenja energije.

Hčerinsko podjetje Fincantieri SI, ki je dejavno na področju integracije električnih pogonskih sistemov in kompleksnih elektromehanskih sistemov na morju in kopnem, ter Faist Electronics, hčerinsko podjetje Faist Group, specializirano za razvoj in dobavo celovitih sistemov za shranjevanje električne energije, vključno z elektronskimi nadzornimi in napajalnimi napravami, sta ustanovili skupno podjetje Power4Future, ki je namenjeno proizvodnji litijevih akumulatorjev.

Akumulatorji so namreč strateškega pomena v več industrijskih sektorjih in veljajo za vir konkurenčne prednosti za podjetja in države, ki razpolagajo s tehnologijo, sta družbi pojasnili v skupnem zapisu. Baterije, ki jih proizvaja Power4Future, bodo pomembno prispevale k doseganju ciljev države na področju razogljičenja kot predvideva državni načrt za oživitev in odpornost (Pnrr), ki določa posebne cilje in prednostne naloge, da bodo italijanska pristanišča in prevoz nasploh bolj zeleni.