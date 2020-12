Projekt je letos zastal, denarja pa bo malce več

Pred tedni smo poročali, da se bodo pri Sv. Ivanu pod vodstvom deželne uprave kmalu začela dela za obnovo tamkajšnjega Narodnega doma. Že dalj časa pa ni večjih novosti v zvezi z drugim velikim in za Slovence pomembnim projektom v tej mestni četrti, nadgradnjo sosednjega Stadiona 1. maja, kjer naj bi nastalo sodobno večnamensko središče za športne dejavnosti.

Gorazd Pučnik, predsednik ŠZ Bor, ki je z društvom Škamperle in Tržaško matico lastnik Stadiona 1. maja (gre za družbenike društva SIS – Società impianti sportivi), je pojasnil, kje se je zataknilo. »Od Dežele FJK smo prejeli 2,5 milijona evrov, predvidevamo pa, da bomo potrebovali nekaj več denarja, ki si ga bomo izposodili, tako da bomo za gradnjo porabili okvirno 3,1 milijona evrov.« In ravno pri posojilu se je stvar nekoliko upočasnila oz. je pogojevala potek dogajanja, vendar je sogovornik potrdil, da so ravno v teh dneh zadevo le izpeljali do konca. Pučnik pa se je zaustavil tudi pri samem območju, kjer naj bi zagledalo luč športno središče. Območje je namreč krajinsko zaščiteno, zato je potrebno biti pri vsakem koraku, pri vsakršni spremembi pri gradnji izjemno točni, je ugotavljal.