Projekt športnega objekta ob Stadionu 1. maja zamrznjen

Sodobni, večji športni vsemanjšinski objekt, ki naj bi nastal na neuporabljenem nogometnem igrišču ob Stadionu 1. maj na Vrdelski cesti pri Sv. Ivanu, ni rojen pod srečno zvezdo. Od prvih osnutkov načrta je minilo skoraj pet let, svet se je medtem trikrat obrnil, prizadela nas je epidemija, sedaj je na vrsti še vojna, posledice pa so vsem na dlani, zlasti v gradbenem sektorju, ki je v zadnjem letu doživel strmo rast cen surovin in gradbenega materiala, ki so se v nekaterih primerih celo podvojile.