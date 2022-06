Projekt za razvoj mladih

Občina Trst se zaveda pomena, ki ga imajo mladi za družbo. Prav zato se je prijavila na državni razpis Fermenti in Comune, ki ga financira Direktorat za mladinske politike in univerzalno civilno službo pri predsedstvu vlade v sodelovanju z Nacionalnim združenjem italijanskih občin ANCI. Pridobljena sredstva bodo uporabili za projekt CAD (Aktivno demokratično sodelovanje), s katerim bodo mladi dobili še več možnosti za osebno rast, ustvarjanje in podjetništvo.

Projekt, ki ga občina organizira v sodelovanju z organizacijo AIESEC in podjetjem Euroservis, so včeraj predstavili v mladinskem centru Toti pri Sv. Justu. Odbornica za izobraževalne politike in družino Nicole Matteoni je dejala, da so iz razpisa zanj dobili 112 tisoč evrov, skupna vrednost projekta je 212.800 evrov, delež lokalnega financiranja pa znaša 20,21 odstotka. Projekt bo trajal eno leto. Namenjen je mladim med 16. in 35. letom starosti, vanj pa bodo vključili tudi občinske rekreacijske centre.

Donatella Rocco, ki koordinira dejavnosti za mlade v tržaški občini, je pojasnila, da se bodo s projektom CAD osredotočili predvsem na vodilno vlogo mladih, ki jim bodo dajali prostor in možnost za sodelovanje, s projektom pa bodo naslovili predvsem enakost spolov, zagotovitev popolne vključenosti in sodelovanje, posvetili pa se bodo tudi okolju in ozemlju, avtonomiji in dobremu počutju mladih.V sklopu projekta se bodo trenutni prostori pri Sv. Justu spremenili v Youth Center, ki bo po zaslugi CAD-a okrepil svojo ponudbo in na novo zaživel. Kot je razložila Rocco, bodo imeli 12 različnih sklopov dejavnosti, s katerimi bodo spodbujali podjetništvo mladih, večje sodelovanje in njihovo vključevanje, krepili bodo njihovo ustvarjalnost in umetniško izražanje.