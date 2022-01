Promet oviran na openskem krožišču

Na Opčinah so se zjutraj začela dela na tramvajski progi na odseku, ki prečka veliko krožišče, ravno pri trgovini z zamrznjeno hrano. Delavci so dopoldne kar se da hitro odstranjevali obstoječe tirnice, ki jih bodo zamenjali z novimi, potem ko bodo uredili ustrezno podlago zanje. Časa ni veliko, saj morajo do ponedeljka zvečer zaključiti s temi deli.

Medtem je bilo treba poskrbeti za promet. Danes je še šlo, jutri bo najbrž tudi, medtem ko se bo v ponedeljek, na delovni dan, prav gotovo ustvaril zamašek. Kdor se iz mesta pripelje po Novi cesti za Opčine, gre lahko mirno skozi krožišče, nekoliko težje je za tiste, ki hočejo z Opčin ali smeri Proseka v mesto. Krožišče je namreč pri trgovini z zamrznjeno hrano neprevozno. Treba je slediti rumenim tablam, na katerih piše »deviazione«, na spodaj prilepljenem belem lističu pa še »obvoz«. Kdor je z Opčin nameraval v mesto, je moral po pokrajinski cesti 35 zapeljati proti Proseku in se po Ulici Campo Romano, ki pelje za bencinsko črpalko, pripeljati znova na cesto, ki vodi v mesto. Tam so delavci postavili semafor, ki ureja izmenično premike vozil, ki prihajajo z Opčin oz. Proseka.

Nerodno pa je tudi za pešce, ki so namenjeni na Napoleonsko cesto. Nekaj se ji je včeraj sprehajalo kar sredi krožišča, drugi so bili le pametnejši in se na sprehod podali po krajši poti za bencinsko črpalko.