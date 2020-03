Promet v pristanišču za zdaj zadovoljiv, a pričakujejo upad

Promet v tržaškem pristanišču za zdaj poteka zadovoljivo, čeprav bodo v prihodnjih tednih verjetno zabeležili upad zlasti zaradi odpovedanih ladijskih tovorov iz Kitajske, že zdaj pa so zaznali upad prometa z nafto. Tako pravi generalni sekretar Pristaniškega sistema za vzhodni Jadran Mario Sommariva.

Podatki za pretekli mesec februar, s katerimi razpolagajo, so zadovoljivi, le pri naftnem prometu so zabeležili upad, pravi Sommariva, ki to povezuje s skrčenjem gospodarske dejavnosti v Nemčiji, Avstriji in na Češkem, kamor je »tržaška« nafta namenjena. Drugače je v težavah predvsem italijanski ladijski promet, medtem ko se tržaško pristanišče osredotoča predvsem na mednarodni promet, ki za zdaj ni beležil velikega upada. Promet s Turčijo je reden, glede prometa iz Kitajske pa Sommariva predvideva, da bo v prihodnjih tednih prišlo do upada. Iz te države priplujejo v Trst tri ladje tedensko, plovba pa traja 23-24 dni: nekatere ladje pa sploh niso odplule iz kitajskih pristanišč oz. imajo na krovu manjši tovor kot po navadi. Vendar, pravi generalni sekretar tržaškega pristanišča, je Kitajska medtem dobila že precej novega zagona, zato v Trstu računajo, da bo to ublažilo predviden upad.

Pristaniška uprava pa se mora v teh dneh soočati tudi s sindikalnimi protesti: Koordinacija tržaških pristaniških delavcev (CLPT) je namreč zahtevala prekinitev dela v pristanišču iz previdnosti spričo ugotovitve, da naj bi večina podjetij ne sprejela minimalnih varnostnih ukrepov za omejevanje širjenja okužbe s koronavirusom, ki jih predvidevajo vladna določila. Sommariva je demantiral trditve koordinacije CLPT: po njegovih besedah pristaniški funkcionarji hodijo od podjetja do podjetja ter nadzorujejo, ali le-ta izvajajo predvidene ukrepe. V tem trenutku poteka iskanje zaščitnih mask, ki pa jih ni mogoče najti nikjer. Pristaniška uprava tudi ne more sama prekiniti dejavnosti, saj je tak korak odvisen od vladnih odločitev, pravi Sommariva, ki tudi opozarja, da če se ustavi pristanišče, se ustavi tudi veriga, po kateri poteka oskrbovanje z nujno potrebnimi dobrinami.