Nekaj po 11.30 je na nekdanji pokrajinski cesti 1 v Nabrežini prišlo do prometne nesreče, v kateri sta trčila taksi in golf. Okoliščine nesreče še niso jasne, na kraju nesreče pa so bili nabrežinski karabinjerji, ki so zagotovili nemoten promet na cesti. Voznika avtomobilov se v nesreči nista poškodovala.