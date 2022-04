Kmalu po 16. uri je na avtocestnem odseku med Padričami in Sesljanom v smeri proti Benetkam prišlo do prometne nesreče. Voznica avtomobila Renault Captur je iz še nepojasnjenih razlogov trčila v zaščitno ograjo.

Na kraj nesreče so se nemudoma pripeljali policisti, gasilci in zaposleni podjetja Autovie venete, voznico pa so z rešilcem odpeljali na prvo pomoč.