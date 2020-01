Prometna nesreča pri cestarski hiši na Obalni cesti

Na Obalni cesti pod Križem, točneje pri hišni številki 59, kjer je cestarska hiša, se je ob 17. uri zgodila prometna nesreča, v kateri naj bi po prvih podatkih bila soudeležena tri vozila.

Na kraju so zdravstveno osebje službe 118, gasilci in lokalni policisti, ki poleg ugotavljanja poteka nesreče skrbijo za usmerjanje prometa. Slednji poteka izmenično enosmerno.

Po prvih skopih podatkih kaže, da sta sredi cestišča trčila opel astra in mercedes C220, pri čemer sta bila na obeh avtomobilih poškodovana prednja leva dela avtomobila. Voznico in voznika so reševalci prepeljali v katinarsko bolnišnico, njuno zdravstveno stanje ni zaskrbljujoče. Informacija o tem, da naj bi v nesrečo bila vpletena tri vozila, se je izkazala za neutemeljeno.