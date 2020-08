Prometna nesreča pri miramarskem križišču

Malo po 17.30 se je pri miramarskem križišču pripetila hujša prometna nesreča. Po prvih informacijah sta trčila kombi mercedes z romunsko registrsko tablico in motor. Najhuje jo je skupil seveda voznik slednjega, ki je v silovitem trku odletel na tla in obležal ukleščen pod parkiranim avtomobilom. Na kraj so se ob osebju službe 118, pripeljali še lokalni policisti in gasilci, ki so dvignili vozilo, da bi izpod njega potegnili ponesrečenca. Njegovo zdravstveno stanje naj bi bilo po poročanju policistov precej hudo. Zdravstveno osebje je motoristu pomagalo kar na mestu, nato so ga z rešilcem odpeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so ga sprejeli z rdečo triažno kodo.

Policija je takoj zaprla Miramarski drevored za promet, tako da se je ustvaril večji zamašek, saj se takrat številni kopalci vračajo z morja.