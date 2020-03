Prometna nesreča pri Nabrežini

Na pokrajinski cesti št. 5 sta danes ob 12.30 pri Nabrežini trčila avtomobil volvo in motorno kolo. Najhuje jo je skupil 53-letni motociklist iz Trsta, ki je po trčenju padel in obležal na cestišču. Utrpel je več poškodb, toda ni v življenjski nevarnosti. Na kraj so prihiteli reševalci službe 118, ki so mu nudili prvo zdravstveno pomoč. Nato so ga z rešilnim vozilom odpeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraju so bili tudi karabinjerji iz Nabrežine, ki so urejevali promet in preiskujejo vzroke nesreče.