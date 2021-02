Prometna zapora pod mostom v Barkovljah

Drevi je lokalna policija z železnimi pregradami zaprla Ulico Boveto v Barkovljah, saj naj bi iz tamkajšnjega železniškega mostu padal omet. Dostop do zgornjega dela ulice, kjer je začetek Ulice Vallicula, je tako mogoč le iz gornje strani, in sicer preko Grete in Ulice Perarolo. Vozniki, ki pripeljejo po Ulici Boveto oziroma po Ulici Cerreto, so prisiljeni pred mostom obrniti nazaj v smer Miramarskega drevoreda. Na mostu so sicer že dalj časa visele tablice, ki so opozarjale na padanje ometa, tokrat pa bodo morale najbrž poseči italijanske železnice in sanirati obok železniškega mostu.