Na krajevnih cestah nastaja zaradi zaprtja avtoceste A4 prometni kaos. Ravno v teh dneh je namreč močno povečan promet dopustnikov in je bil že itak v dopoldanskih urah promet močno zgoščen in upočasnjen tudi na avtocesti. Vozila izločajo pri Sesljanu v smeri proti Benetkam in pri Vilešu v smeri Trsta, medtem ko so jih prvotno pri Tržiču. Na vseh stranskih prometnicah je promet močno upočasnjen in nastaja prometni kolaps.