Prometni zastoj ob zapori zaradi Barcolane

Na tržaškem mestnem nabrežju je nastal prometni zastoj, ker očitno niso bili vsi seznanjeni (ali pa so nanjo pozabili) s prometno zaporo ob Barcolani, ki je začela veljati danes. Že pozno dopoldne so namreč zaprli za promet nabrežje med Ulico Mercato Vecchio in Trgom Tommaseo, delna omejitev prometa velja tudi na ulicah Diaz, Cadorna, Cavana, Madonna del Mare in Felice Venezian. Poseben prometni režim bo v veljavi vse do nedelje ob 17. uri (z možnostjo podaljšanja).

V nedeljo bo Furlanska cesta med 8. in 14. uro odprta za promet samo v smeri proti Kontovelu in Proseku, prav tako bo Ulica san Nazario na Proseku prevozna le v smeri proti Vejni, v smeri proti Vejni pa bo enosmerna tudi cesta, ki Napoleonsko cesto povezuje z deželno cesto.