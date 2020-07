Propadajoči Park hotel Obelisco spet na dražbi

Propadajoči Park hotel Obelisco na Opčinah gre spet na dražbo. Čeprav se je zdelo, da je več kot 40 let zapuščeni objekt na februarski spletni dražbi milanskega sodišča že našel kupca (družba Ferret), se je zadeva zapletla. Na sodišče, ki je vodilo stečajni postopek, je prispela boljša ponudba. Člen št. 107 zakona o stečaju v določenem roku predvideva namreč sprejem boljše ponudbe, ki mora biti vsaj za deset odstotkov višja od izklicne cene. In to se je tudi zgodilo.

Kar je neobičajno v celotni zgodbi je to, da je sodišče novo dražbo sklicalo več kot štiri mesece po uspeli spletni dražbi. Ob tisti priložnosti nam je stečajna upraviteljica iz Milana Patrizia de Cesari razložila, da prodaja objekta še ni definitivna, ker je treba počakati na boljše ponudbe. Te bi na sodišče morale prispeti v relativno kratkem roku. V praksi je tako, da stečajni upravitelj obvesti sodnika, da se je na dražbi pojavil kupec, ki izpolnjuje vse pogoje. Ta bi nato moral v desetih dneh objaviti sklep. V tem času bi na sodišče lahko prispele nove višje ponudbe, na podlagi katerih pristojni organi nato odločajo, če bodo izpeljali novo prodajo ali ne. V primeru openskega hotela Obelisco so sklenili, da poslopje pošljejo ponovno na spletno dražbo. Nov datum je 16. september letos.