Proračun 2022-24 spravili pod streho

Če je opozicijski občinski svetnik Igor Gabrovec (Skupaj-Insieme) na včerajšnjem zasedanju devinsko-nabrežinskega občinskega sveta prepoznal protagoniste racionalno-domišljijske pravljice Alica v čudežni deželi, vključno z gosenico, polhovko, klobučarjem in celo marčnim zajcem, ki hiti z ene na drugo stran in sope, da je pozno, je županja Daniela Pallotta ocenila, da ima vseeno veliko raje Alico kot pa Trnjulčico oz. spečo lepotico.

Pravljične prispodobe sta izzvala proračun za triletje 2022-2024 oz. enotni programski dokument (DUP). Prvega je predstavil odbornik za bilanco Stefano Battista, ki je potrdil, da je proračun zdrav in vreden 23.476.450 evrov. Zaustavil se je pri investicijskih prispevkih, ki so letos vredni 4,1 milijona evrov za bodoča infrastrukturna dela, in večletni namenski fond vreden 2,8 milijona evrov, ki zaobjema vsote za dela, ki so v teku. Opozoril je na davčne prihodke, pravzaprav na uspešen boj proti davčni utaji, na dejstvo, da se kljub podražitvi energentov občina ni odločila za spremembo oz. povišanje tarif – niti v domu za starejše občane, pač pa je dodala še novo, nižjo stopnjo Isee (do 5000 evrov) za koriščenje šolske kuhinje in šolskega avtobusa. Programske linije so zatem nakazali odborniki.

Več kot enourno »ponosno« naštevanje tega, kar je bilo narejenega in kar naj bi bilo, ni šlo v račun opoziciji, ki je sita rednega ponujanja seznamov načrtov, ki se ponavljajo iz leta v leto. Kaj je bilo res narejenega za občino, se sprašujejo.