Prosecco Rosé nima nič skupnega s tržaškim ozemljem

Občina Devin - Nabrežina prepričano podpira prizadevanja kmetovalcev in vinogradnikov tržaške pokrajine glede zahteve, naj Dežela Furlanija - Julijska krajina uresniči ukrepe, ki jih predvideva 8. aprila 2010 podpisani protokol o soglasju za zaščiteno območje Prosecco DOC, v prvi vrsti ureditev kraškega brega, izvajanje t. i. masterplana oz. načrta za razvoj tržaškega podeželja, urbanistično in ozemeljsko poenostavitev ter odpravo oz. olajšanje omejitev na zaščitenih območjih Natura 2000. S tem stališčem bo seznanila ostale župane občin tržaške pokrajine, ki bi morali složno podpreti omenjene zahteve kmetovalcev. S tem v zvezi je že pripravljen osnutek pisma županov predsedniku Dežele FJK Massimiliano Fedriga, ki ga bodo do danes izpopolnili, Kmečka zveza in druge organizacije proizvajalcev pa bodo sočasno vložile svoje ugovore k predlogu za vključitev novega penečega vina Prosecco Rosé med vina z zaščitenim poreklom Prosecco DOC, ki je bil pred nedavnim objavljen v italijanskem Uradnem listu. Čas za vložitev ugovorov je do 15. julija in če ti ne bodo zalegli, bodo vložili pritožbo na Deželno upravno sodišče.To izhaja iz popoldanskega zasedanja zelenega omizja Občine Devin - Nabrežina, ki je 8. julija potekalo na občinskem sedežu v Nabrežini, udeležili pa so se ga predstavniki občinske uprave, Kmečke zveze in kraških vinogradnikov, medtem ko bo danes popoldne v Trevisu potekalo srečanje med predstavniki Kmečke zveze in Konzorcija Prosecco DOC.

Udeleženci zasedanja so se seznanili z osnutkom pisma županov, ki vsebuje podporo zahtevam kmetovalcev za uravnovešen razvoj ozemlja in krajevne družbe. Nova penina Prosecco Rosé (pridobili bi jo z mešanjem glere in modrega pinota) nima nič skupnega s tržaškim ozemljem, poleg tega ni nihče nič vprašal podpisnikov protokola o Proseccu DOC glede zaščite nove penine, obenem je tu še zahteva po uporabi slovenskega jezika: zaradi tega KZ razmišlja o vložitvi ugovorov oz. morebitne pritožbe na DUS. Pri tem želijo pridobiti čim širšo podporo krajevnih stvarnosti in uprav, da bi pritisnili na deželno upravo, naj končno začne izvajati določila protokola, prav tako pa je treba prisiliti Konzorcij Prosecco DOC, da se začne pogovarjati.