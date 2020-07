Prosekar med penine DOC?

Kmečka zveza z Društvom Prosekar in Društvom vinogradnikov s Krasa je 15. julija letos vložila ugovor proti spremembi specifikacije Prosecco DOC, ki je predvidevala vključitev tržaške pokrajine v območje pridelave nove penine Prosecco rosé. Ugovor se je skliceval na dejstvo, da so bili akti predloga nepopolni, saj na javno srečanje, ki ga je italijansko ministrstvo sklicalo za poimenovanje, niso bili povabljeni predstavniki vinogradnikov in pristojnih organizacij iz tržaške pokrajine. Obenem bi morali za vključitev območja vse akte prevesti v slovenski jezik.

Včeraj popoldne so se predstavniki KZ, Društva Prosekar, Lokalne akcijske skupine (LAS) Kras in vinarjev sestali ter odločili, da bodo ugovor umaknili. Sočasno pa so podpisali sporazum s konzorcijem za zaščito imena Prosecco DOC, ki predvideva pomoč pri vključitvi imena Prosekar v seznam penin z oznako Prosecco DOC, tehnično in strokovno pomoč ter, v primeru skupnega načrtovanja, tudi finančno podporo.