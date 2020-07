Vprašanje prostocarinskega območja v tržaškem pristanišču, ki ga je Rim v zadnjih letih »pozabil« vključiti na seznam prostocarinskih con, ki ga je posredoval v Bruselj, je komplicirana zadeva, tako s tehničnega vidika, a še zlasti s političnega. Poziv predsednika Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana Zena D’Agostina na zaslišanju v deželnem svetu, naj zdaj ukrepa politika, ni bil naključen. Zanimivo bo videti, ali se bo – tudi po popolni podpori deželne skupščine in deželne vlade – kmalu kaj premaknilo, saj med drugim ni izključeno, da se za »pozabljivostjo« Rima in nedavno prijavo na Nacionalni organ za preprečevanje korupcije ANAC, češ da je bilo imenovanje D’Agostina nezdružljivo z imenovanjem na čelo družbe Trieste Terminal Passeggeri TTP, skriva ista roka.

Zakaj je pomembno, da Rim obvesti Evropsko unijo, da je v tržaškem pristanišču prostocarinsko območje, smo vprašali strokovnjaka na področju pomorskega prava odv. Alberta Pasina. Prostocarinsko območje tržaškega pristanišča sloni na mednarodnih dogovorih, ki so jih sklenili v povojnem obdobju na mednarodni (torej ne samo lokalni) ravni, je razložil. Evropska unija se je tako znašla pred tem prostocarinskim pristaniščem, ki ga je priznala italijanska država. Ko pa je Bruselj vprašal posamezne države članice, naj mu posredujejo seznam prostocarinskih con, je žal Italija pozabila na Trst. To se lahko reši v vsakem trenutku, vendar je za to potrebna politična volja.Sicer je italijanska država le »upraviteljica« tržaškega prostocarinskega območja. Pasino je kot primer navedel upravitelja stanovanjskega bloka, ki ne more in ne sme velevati lastnikom stanovanj, kaj naj z njimi storijo. Upravitelj pa lahko po drugi strani ne stori nič in ga je mogoče obtožiti malomarnosti. Rim se je v tem primer izkazal prav po tem. Ta malomarnost pa je zelo škodljiva za ves Trst in deželo Furlanijo - Julijsko krajino.