Prostorski načrt za Staro pristanišče skoraj pripravljen

Podpis dogovora o programskih prioritetah in sodelovanju pri razvoju Starega pristanišča je vse bližji. O strateških odločitvah za prihodnost območja so na včerajšnjem sestanku govorili predstavniki Občine Trst, Dežele FJK in pristaniške uprave, ki so se izrekli še o zadnjih nerešenih točkah prostorskega načrta. Danes in jutri bosta na programu še dva sestanka, prihodnji teden pa bo vse nared za podpis dogovora, na podlagi katerega bodo varianto prostorskega načrta za ta mestni okoliš poslali v občinski svet. Ta bo moral o ciljih in izhodiščih prostorskega razvoja Starega pristanišča razpravljati v roku 30 dni. Ko bo občinski svet prostorski akt odobril, se bo lahko naposled začelo že tolikokrat napovedano trženje območja in prodaja zapuščenih skladišč.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.