Prostovoljci na voljo za klepet v angleščini

Prvih 20 univerzitetnih študentov je s svojo 150-urno »nalogo« zadelo v polno, tako da se je Občina Trst odločila, da projekt Fuffin’around and learn your english ponovi. Za kaj dejansko gre? To je projekt, ki želi mladim približati angleški jezik skozi »pohajkovanje«, če dobesedno prevedemo naslov, oziroma preko brezskrbnega in nikakor ne šolskega pristopa. Konec julija se je v Trst pripeljalo novih devet prostovoljcev iz vseh koncev sveta, ki bodo v sklopu širšega projekta Help 2 Help (mednarodna mobilnost in solidarnost) na voljo mladim za klepet v angleškem jeziku, se pravi za utrjevanje jezika. Vse to seveda brezplačno.

Do 5. septembra bodo prijazni mladi v rekreacijskem središču Toti med 9. in 12. uro ter med 15. in 18. uro na voljo za enourni klepet v angleščini. Organizatorji so si zamislili dva pogovorna formata, in sicer t.i. »school«, se pravi šolskega, za mlade med 14. in 18. letom, ki morajo nadoknaditi znanje angleškega jezika in morebiti obdelati določen šolski program, in pa t.i. »chit chat« za nekoliko starejše, med 18. in 35. letom, za vadbo komunikacije in pogovor o raznoraznih temah. Kdor bi želel koristiti pomoč mladih sogovornikov, lahko pošlje elektronsko sporočilo na naslov pag.faffinaround@gmail.com, v katerem naj zabeleži ime, starost in izbrani format, svoj kontakt, stopnjo znanja angleškega jezika in morebitne posebne potrebe.