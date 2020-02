Prostovoljci očistili dolino pri Štajbcah

Odpadek privlači nov odpadek in narava se vse bolj spreminja v divje odlagališče. Skupini prostovoljcev SOS Carso, ki že nekaj časa pridno čisti naš Kras in z njega redno odstranjuje kupe odpadkov (svoje delovanje in akcije objavlja na istoimenski FB stani), so se v nedeljo pridružili tudi odrasli italijanski skavti (Masci) in mladi dnevnega centra iz Repna socialne zadruge I girasoli.

Večja skupina kakih 30 prostovoljcev se je z vrečami in rokavicami tokrat lotila čiščenja predela med Opčinami in Repnom, ki mu domačini pravijo Štajbce. Žal so tudi tokrat zadeli v polno in v čistilni akciji napolnili kar 43 velikih črnih vreč odpadkov, ob teh pa zbrali še 7 pnevmatik, motorno kolo, 6 železnih kant, dve železni posteljni letvici, pralni stroj, avtomobilski motor, avtomobilski akumulator, najrazličnejše železje, jeklenke, školjko, plastiko, penasto gumo in res ogromno steklenic.