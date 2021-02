Prostovoljci očistili plažo Castelreggio

Petdeset prostovoljcev je v nedeljo, 7. februarja, očistilo sesljansko plažo Castelreggio, na kateri se v zimskih mesecih nabirajo smeti vseh vrst in velikosti, predvsem plastika, ki jo morski valovi naplavijo na obalo.

Čistilno akcijo je v sodelovanju s številnimi društvi in ustanovami priredilo združenje Fare verde v okviru vsedržavne okoljevarstvene kampanje Il mare d’inverno (Morje pozimi), ki splošno javnost opozarja na onesnaženost italijanske obale.

»Glede na vremenske in epidemiološke razmere smo nad udeležbo zelo zadovoljni. Prostovoljci so prišli iz različnih koncev Furlanije - Julijske krajine, največ nas je krenilo iz Čedada,« je izjavil predsednik združenja Il mare d’inverno Francesco Greco. Okoljevarstveniki so napolnili 30 vreč za odpadke, od katerih 20 s plastiko in stiroporom, 10 pa z drugimi odpadki. »Največ je bilo mrež za gojenje klapavic, slamic, zamaškov in embalaže. Pobrali smo nekaj steklenic in pločevink ter eno brizgalko,« je pojasnil Greco in se veselil podpore, ki sta jo izkazali Dežela FJK in Občina Devin-Nabrežina.