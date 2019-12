Ostareli, osamljeni, socialno šibkejši, prosilci za politični azil in še mnogi drugi so se zbrali na božičnem kosilu na tržaški pomorski postaji, ki ga že tradicionalno prireja skupnost Sv. Egidija. Na letošnjem kosilu so prostovoljci postregli skoraj 400 kosil, razdelili ravno tolikšno število daril, ob koncu pa so z gosti še zaplesali in poklepetali.

Družabno dogajanje se je začelo še mnogo pred napovedanim pozdravom nadškofa Giampaola Crepaldija, ki je v svojem govoru in blagoslovu vsem gostom zaželel vesel božič, ob tem pa jim je položil na srce, naj jih v življenju vedno vodi svetla luč. Množico je v imenu Občine Trst pozdravil pristojni za socialne zadeve Carlo Grilli, ki je izpostavil pomen prostovoljnega dela.

Kako dragoceni člen družbe so pravzaprav prostovoljci, pa se je videlo tekom popoldneva. Krepko več kot sto prostovoljcev je zelo profesionalno postreglo skoraj 400 gostov, za jedačo so poskrbeli kuharji proseške restavracije Be happy, celotno dobrodelno kosilo pa ne bi bilo mogoče brez gmotne podpore Fundacije CRTrieste in družbe TTP (Trieste Terminal Passeggeri), ki je odstopilo svoje prostore na Pomorski postaji.