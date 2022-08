Prostovoljna pomoč na Kraški ohceti

V Repnu je včerajšnji večer minil v znamenju radoživega praznovanja mladih novicev. Dana in Ivan, ki se bosta v nedeljo vzela na Tabru na 27. Kraški ohceti, sta se v družbi vaščanov in prijateljev s fantovsko in dekliško poslovila od samskega stana. Pozno zvečer sta se srečala na repenskem trgu – ona se je spustila s Cola, z osmice P’r Stršinoveh, on pa je na plac prišel izza vogala, od Škabarja, kjer ima tačas osmico SK Devin (Ivan je pri društvu trener, Dana pa odbornica) – stisnila sta se in se zadnjič zavrtela v ledih stanu.

V vasi so pozno popoldne obiskovalce sprejele osmice, ki so ponujale tople in hladne jedi ter potešile žejo marsikoga, na trgu pa je ansambel Happy Day vabil veseljake na plesišče.

»Ne pretiravam, če rečem, da pri Kraški ohceti sodeluje vsa vaška mladina, skladno s starostjo, seveda, in s prostim časom oz. s tem, kolikor ga hoče posvetiti prazniku – kdo več, kdo manj – kar je, pa je dobrodošlo! Nekateri imajo več odgovornosti, drugi manj. Sodelujemo pri sami logistični plati praznika na primer, saj postavljamo in umikamo mize oz. opravljamo vsa fizična dela, dvigamo k’lune in pripravljamo “rožke” zanje. Nekateri sodelujemo pri sami organizaciji dogodka oz. pri birokratskih zadevah, nekateri pri prazničnih kulturnih dogodkih ter vsem kar sodi zraven njih, kot je na primer varnost, kamor sodita varovanje bale ali podoknice in podobno.«

Mladega Repenca Erika Briščaka smo včeraj zmotili ravno med razkladanjem miz, pri čemer so aktivno sodelovali tudi otroci. »Nobena dolžnost ni to, prej odraz občutka pripadnosti,« je potrdil.

Tudi brez vaščank ne gre – ko napoči Kraška ohcet se zedinijo. Mlade in manj mlade si zavihajo rokave in se lotijo najslajše in od obiskovalcev praznika najbolj pričakovane naloge – priprave kuhanih štrukljev.