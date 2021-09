Proteo Laurenti preiskuje umor na Proseku

Policijski komisar Proteo Laurenti je upal, da bo delovni dan miren in da ga bo preživel brez pretresov, saj ima doma že preveč skrbi, ki mu kratijo spanec. A se ni izšlo policistovih pričakovanjih. Na Proseku so pred spomenikom padlim partizanom odkrili truplo in zato mora s sodelavci takoj na Kras, ne v kakšno priljubljeno gostilno in osmico, temveč na kraj zločina. Prosek je eno od glavnih prizorišč zadnjega kriminalnega romana v Križu živečega nemškega pisatelja Veita Heinichena z naslovom Entfernte Verwandte (Daljni sorodniki), ki je v Avstriji že visoko na lestvici najbolj prodanih knjig. Roman bo kmalu doživel italijanski prevod, morda kdaj tudi slovenskega.

Truplo na Proseku je uvod v kriminalna dogajanja z zgodovinskim ozadjem druge svetovne vojne in nacistične okupacije naših krajev, nekakšen labirint, v katerem se Laurenti sprva težko znajde. Mlad par je odkril beležko stare tete, v kateri je tudi seznam domnevnih nemških zločincev in kolaboracionistov (tudi slovenskih), ki so med vojno sejali smrt na Tržaškem. Mesto je bilo za Hitlerja izjemnega pomena in ni naključje, da so si nacisti izmislili Rižarno in v Trst poslali nekatere najbolj krute načrtovalce množičnih pobojev, začenši z esesovskim vodjo slovenskih korenin Odilom Globocnikom.

To je že enajsta preiskava komisarja Laurentija, čigar poklicna pot ga je iz rodnega Juga Italije (rojen je bil v Salernu, kjer je tudi služboval) pripeljala v Trst.