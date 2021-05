Protest delavcev tovarne Flex in podpora politikov

Okrog 250 delavcev tržaške tovarne elektronskih komponent Flex se je danes zbralo v Ulici Orologio pred palačo Dežele Furlanije - Julijske krajine, ob Velikem trgu, da bi javnost opozorilio na hude težave, ki jih doživlja tovarna in na nedorečeno usodo zaposlenih. Vodstvo družbe je namreč že namignilo, da bo zaradi krize primorano odpustiti nekaj delavcev ter napovedalo selitev proizvodnje v Romunijo. Tovarno v tržaški industrijski coni bi v tem primeru spremenili v logistični center za skladiščenje.

Predstavniki sindikatov Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm in Usb so med protestom stopili v deželno palačo, kjer jih je sprejela odbornica za delo Alessia Rosolen, saj so mnenja, da se Flex lahko reši le, če bo pri tem nastopila politika. Nato so se odpravili še do mestne hiše, kjer so v sinji dvorani srečali tržaškega župana Roberta Dipiazzo, predsednika občinskega sveta Francesca Panteco in vodje skupin v občinskem svetu, ki so soglasno podprli delavce.

Ameriška multinacionalka Flex, s sedežem v Singapurju, ki je pred leti prevzela tržaško tovarno Alcatel-Lucent in se ukvarja z izdelavo elektronskih komponent, ima v tržaški podružnici kar 500 zaposlenih za nedoločen čas in približno sto sodelavcev, ki jih zaposluje preko kadrovske agencije. Prav ti naj bi bili prvi, katerim ne bodo obnovili pogodbo, kljub temu, da v tovarni delajo že osem ali deset let.

»Samo politiki lahko v tem trenutku pogojujejo odločitve vodstva tovarne,« je izjavil tajnik sindikata Uilm Antonio Rodà, »in pripomorejo k rasti proizvodnje.«

V podporo delavcem se je demonstracije udeležila tudi slovenska senatorka Tatjana Rojc (Demokratska stranka). »V času, ko Draghijeva vlada cilja na hitro digitalizacijo države, je selitev proizvodnje nepojmljiva,« je komentirala.