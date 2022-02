Protest proti covidnemu potrdilu pred muzejem Revoltella

Kakih šestdeset nasprotnikov covidnega potrdila se je na pobudo odbora No Green pass pozno popoldne zbralo pred tržaškim muzejem Revoltella, kjer so v teh dneh odprli razstavo del Moneta, Renoirja in drugih francoskih impresionistov. Udeleženci shoda so na ta način protestirali proti vladnim ukrepom za zajezitev covida-19, ki med drugim dopuščajo vstop v muzeje le s pogojem PC (prebolevniki in cepljeni). V muzej niso mogli vstopiti, ker so se pred vhod postavili mestni redarji, nato so se jim pridružili policisti s ščiti. Protestniki so začeli vpiti, da hočejo vodne topove (s tem so se navezali na oktobrsko dogajanje pred vhodom v pristanišče, ko je policija razgnala demonstrante). Shod se je nadaljeval na Velikem in Borznem trgu, nosili so tudi transparent z izrazom solidarnosti za mestnega svetnika Uga Rossija, ki je v hišnem priporu v Vidmu zaradi petkovega incidenta pri Sv. Justu.