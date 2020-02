Protest proti »državnemu revizionizmu«

»10. februar: spomnimo se partizanov in partizank, ne pa nacifašističnih krvnikov«: napis na transparentu, izobešenem pri vodnjaku na tržaškem Borznem trgu, je danes zvečer zgovorno posredoval misli udeležencev protifašističnega shoda, ki je stekel kot odgovor na dogajanje okoli dneva spomina na fojbe in eksodus.

Številni govorniki - med temi so bili Marco Barone, Claudia Cernigoi, Dennis Visioli, Stojan Spetič, Elena Legiša in drugi - so med drugim opozorili, da je uveljavil nek »državni revizionizem«, na podlagi katerega se zdaj častijo fašistični krvniki, ne pa člani odporniškega gibanja, ki so pomagali streti fašistično in nacistično strahovlado. Državna priznanja kot žrtve povojnih pobojev prejemajo osebe, ki so bile pripadnice SS enot ali pa visoki predstavniki fašističnih oblasti oz. sodniki posebnih sodišč, ki so bili obsojeni kot vojni zločinci. Kritike so padle tudi na račun predsednika republike Sergia Mattarelle, ker je označil fojbe za »nacionalno katastrofo«, istega izraza pa ni uporabil za fašizem, z zgodbo o fojbah in eksodusu pa se želi dokazati, da odporništvo in komunisti ne veljajo več nič in posledično je ničvredna tudi italijanska ustava. Od tod poziv k obnovi militantnega antifašizma, pa tudi k temu, da se zgodovinarjev ne pusti same.