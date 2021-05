Sindikat šolnikov Cobas je včeraj dopoldne na Velikem trgu priredil protest proti testom Invalsi. Po njihovem mnenju je državno preverjanje namreč nekoristno, predvsem letos, ko je pouk v glavnem potekal na daljavo. Peščica demonstrantov je mimoidoče opozarjala, da lahko testi v času izrednih razmer pokažejo le zaostajanje dijakov s snovjo in povečajo družbene razlike med šolarji ter obremenjujejo učno osebje z obveznostmi, ki jih njihove pogodbe ne predvidevajo.

Naloge Invalsi so preizkusni testi, ki jih izvajajo vse italijanske šole. Za slovenske šole v Italiji si za izdelavo in prilagoditev nalog prizadevajo zavod Invalsi (Državni inštitut za evalvacijo vzgojno izobraževalnega sistema), Urad za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino in do lani Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI). Slednji je v sodelovanju s strokovno komisijo, ki so jo sestavljali številni profesorji, oblikoval naloge za preverjanje znanja slovenščine ter poskrbel za prevod nalog iz matematike v slovenski jezik. Šolarji iz drugih in petih razredov osnovnih šol, tretjih razredov nižjih srednjih šol ter drugih in petih razredov višjih srednjih šol imajo preverjanje tudi iz znanja angleškega jezika.