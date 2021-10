Protest se nadaljuje, Puzzer odstopil

Vodja neodvisnega sindikata tržaških pristaniških delavcev CLPT Stefano Puzzer je davi na Facebooku naznanil, da odstopa s položaja ter nase prevzema vso odgovornost za odločitev o nadaljevanju protesta pred vhodom na sedmi pomol, in sicer do srede, 20. oktobra. S tem je zmeda okrog tamkajšnjega dogajanja popolna. Pred četrtim vhodom se je tudi danes zbralo nekaj nasprotnikov covidnega potrdila.Zadeve so se začele zapletati v soboto zvečer. Sindikat CLPT je medijem pisno napovedal konec dvodnevne stavke, z nedeljo naj bi se delavci, ki imajo covidno potrdilo, vrnili v službo. A je ta odločitev povzročila nejevoljo med delom delavcev in drugih protestnikov, ki s pristaniščem nimajo veze. Do te mere, da je Puzzer stopil korak nazaj in napovedal novo tiskovno sporočilo rekoč, da se protest nadaljuje. Ker so mnenja močno deljena, je zdaj očitno prevzel odgovornost nase. Zmeda pa je velika in protest je izgubil dober del svojega naboja. Sindikati CGIL, CISL, UIL in UGL, ki k stavki niso nikoli pristopili, so protestnike proti covidnemu potrdilu medtem pozvali, naj pustijo odločati pristaniške delavce in jih razbremenijo odgovornosti, ki niso njihove. O delu v pristanišču naj ne odločajo osebe, ki s tem nimajo nobene veze. Sindikati priznavajo pravico do protesta, ampak opozarjajo, da je teeba zdaj omogočiti polno nadaljevanje pristaniških dejavnosti.