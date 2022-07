Protest v podporo tržaški industriji

Delavci, nad katerimi visi grožnja velikega odpuščenja, so v četrtek vabljeni na javno zborovanje na Velikem trgu. Predstavniki sindikatov CGIL, CISL in UIL želijo na shodu, ki se bo začel ob 15.15, opozoriti na resno krizo v tržaški industriji. Kot so povedali ob robu včerajšnjega srečanja s predsednikom deželne vlade Fedrigo, se borijo za delo in ne za kakršne koli privilegije. Občane in občanke je na zborovanje povabil tudi tržaški župan Dipiazza.

Zborovanje se bo začelo pod prefekturo, kjer bo potekal sestanek senatne komisije za gospodarstvo, na katerem bodo odločevalci prisluhnili tudi sindikalnim organizacijam. Na ta način bodo politiki v Rimu iz prve roke lahko izvedeli, kako resna je industrijska kriza v Trstu. Protest je podprla tudi Demokratska stranka. Njena pokrajinska sekretarka Caterina Conti je izjavila, da mora bitka za industrijsko panogo končno postati prioriteta. Tudi gibanje Zdaj Trst je v celoti podprl zborovanje. Kot je povedal vodja svetniške skupine dotičnega gibanja v občinskem svetu Riccardo Laterza, bodo poudarili, da Trst ne more živeti od storitvenih dejavnosti, trgovine in turizma.