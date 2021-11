Protest vzgojno-izobraževalnih delavcev

Brezplačno testiranje na novi koronavirus za vse zaposlene in ponovna uvedba presejalnih testov, rešitev problema prekarnosti, kadrovska okrepitev, takojšnje nadomeščanje odsotnih delavcev in nacionalizacija vseh vzgojno-izobraževalnih storitev. To je le nekaj zahtev, ki so jih dopoldne na Trgu Vittorio Veneto izrekli predstavniki sindikata javnih uslužbencev USB. Okoli 15 protestnikov iz občinskega vzgojno-izobraževalnega sektorja je opozorilo na težave, s katerimi se srečujejo vzgojitelji in pomožno osebje v občinskih jaslih, vrtcih in rekreacijskih središčih.

Priti covidnemu potrdilu na delovnem mestu so protestirali v nedeljo popoldne, ko se je na Ponterošu zbralo okoli 500 ljudi. Javno zborovanje, ki so ga poimenovali No paura day, je organiziral odbor Živeti in preživeti, ta je na začetku zborovanja povabil vse udeležence, naj spoštujejo medsebojno razdaljo. Za razliko od prejšnjega tedna, ko se je po mestnih ulicah vila kolona 8000 protestnikov, je bil tokratni protest veliko manjši.