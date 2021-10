Protest za varno šolo

Na tržaške ulice so se včeraj zjutraj zgrnili dijaki Liceja Petrarca. Skoraj šeststo jih je protestiralo proti naspodobnim razmeram, v katerih so primorani slediti pouku – v šolski podružnici na Trgu Sonnino se je v četrtek na stopnišču in v treh učilnicah okrušil omet in zgrmel na tla oz. na klopi, zaradi burje pa se je razbilo tudi okno. Še sreča, da ni bilo takrat tam spodaj nikogar. Gasilci so evakuirali poslopje, teh nekaj učilnic in stopnišče je nedostopnih, tako da je bilo predvideno, da bodo dijaki pouku sledili na daljavo.

S tem pa se mladi niso strinjali. V spremstvu profesorjev in staršev so v sprevodu s transparenti odkorakali do Trga Vittorio Veneto, kjer ima sedež deželni zavod za upravno decentralizacijo (EDR - nekdanja medobčinska zveza). Šolska stavba, ki je povsem dotrajana, čaka na prenovo že od leta 2017, samo začasno je bilo rečeno, da bodo dijaki v njej, pa se domovanje vleče že dvajset let. Še pred nekaj tedni so dijaki, starši in profesorji spet pisno opozorili na hudo degradacijo poslopja (stopnice se tresejo, na stenah zijajo razpoke, omet se vsakodnevno kruši) in zahtevali alternativo – varno šolo. Protestirali pa naj bi, dokler je ne bodo našli – v ponedeljek se bodo zbrali pred glavnim sedežem liceja.