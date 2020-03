Protest zapornikov v Trstu

V večernih urah so zaporniki v koronejskem zaporu v Trstu uprizorili protest, ki trenutno še traja, in se tako pridružili valu nemirov, ki je v obdobju epidemije koronavirusa zajel italijanske zapore. Če je razne druge primere zaznamovalo nasilje, je protest v koronejskem zaporu po doslej razpoložljivih informacijah nenasilen. Od zunaj je slišati hrup, ki ga zaporniki povzročajo s tolčenjem krožnikov ali druge posode ob rešetke, ter njihovo vzklikanje »libertà« (svoboda). Položaj od zunaj opazujejo policisti in karabinjerji, v samem zaporu pa ga obvladujejo pazniki.