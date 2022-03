Protestirali pred supermarketom Aldi

Potem ko je veriga supermarketov Aldi iz tržaške trgovine odpustila Giovannija Manco, je sindikat delavcev v trgovskem, turističnem in storitvenem sektorju Filcams CGIL danes priredil stavko in demonstracijo pred nekaterimi prodajalnami Aldi v Furlaniji - Julijski krajini. V Ronkah in Manzanu sta bili trgovini zaradi stavke pol dneva zaprti, v Trstu pa je v podporo 40-letnega Tržačana k demonstraciji pristopilo manj sodelavcev in trgovina je redno delovala. Skoraj osemdeset pa je bilo protestnikov in predstavnikov sindikata na Ulici Coroneo. Filcams je na račun družbe namreč prejel več opozoril, češ da so delovni pogoji med policami nemških supermarketov nesprejemljivi.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.