Protestniki proti covidnemu potrdilu so se sinoči množično zbrali na Velikem trgu in peli v pravem »koncertnem slogu«, baje brez uradnega dovoljenja. Postavili so tudi oder in prižgali agregate ter ojačevalce. Zapeli so pesem »No green pass«, za odrom je bila velika sveta podoba, na trgu pa ni manjkalo drugih bizarnosti.