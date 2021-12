Protestnikom bi lahko zamrznili suspenze

Pristaniški delavci, ki so 15. oktobra in morda tudi kak dan zatem stavkali pred vhodom na četrti pomol zaradi uvedbe obveznega covidnega potrdila, morda le ne bodo kaznovani z začasno odstavitvijo. Napovedani suspenzi naj bi bili zaenkrat zamrznjeni, vsaj do prvih dni januarja, ko so sindikati zaprosili oškodovane družbe in Pristaniško upravo za srečanje oz. soočanje o nastali neljubi situaciji in človeški premislek glede disciplinskih odločitev.

Pojdimo po vrsti. Komisija, ki jamči stavke, je ocenila, da je bila stavka proti covidnemu potrdilu nezakonita, disciplinski ukrepi pa naj bi doleteli kolektivni subjekt, ki zastopa delavce, sindikat torej. V tem primeru sindikat Fisi, kateremu se je pridružil Odbor pristaniških delavcev CLPT in oklical stavko v pristanišču »do nadaljnjega«. Prva se je v zvezi s stavko in posledicami, ki jih je slednja imela za pristaniški promet, oglasila družba Adriafer, ki izvaja železniške storitve v pristanišču in se je 13. decembra izrekla za suspenz oz. začasno odstavitev 37 zaposlenih z delovnega mesta. Za podoben ukrep se je samo nekaj dni zatem odločila tudi družba Trieste Marine Terminal, ki upravlja posle na 7. pomolu: dopis s suspenzom naj bi odposlala 56 zaposlenim.

Za premislek oz. korak nazaj so se zavzeli predstavniki sindikatov pristaniških delavcev Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti in Usb. Pristaniški upravi in družbam, ki delujejo v pristanišču so 21. decembra naslovili pismo s prošnjo po preklicu disciplinskih postopkov. Ker so številni delavci potožili nad pomanjkljivimi in neustreznimi informacijami v zvezi z legitimnostjo stavke.Malo pred prazniki so se družbe, ki delujejo v pristanišču, in Pristaniška uprava odzvali na sindikalno prošnjo in potrdili, da jo bodo upoštevali glede na predvideno disciplinsko postopanje. Pri družbi Trieste Marine Terminal so dodali, »da si sicer pridržujejo pravico, da se na ustrezen način lotijo disciplinsko najbolj relevantnih primerov.«