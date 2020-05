Proti avtocesti, ki bi razpolovila območje pri Fernetičih

Iskanje ustreznejše prometne ureditve pri mejnem prehodu Fernetiči že dolgo obremenjuje krajevne upravitelje. Doslej pa ni nikoli prišlo do dokončne rešitve oziroma uradnega dogovora med soudeleženimi ustanovami in inštitucijami. V ponedeljek dopoldne sta se v zaselku ob meji s Slovenijo repentabrska županja Tanja Kosmina in podžupanja Nadja Debenjak sestali s pristojnim tržaškim občinskim funkcionarjem, inženirjem Giuliom Bernettijem. Prisotna sta bila tudi občinski tajnik Santi Terranova in Aleš Petaros iz tehničnega urada Občine Repentabor.

Skupaj so pregledali dve različici načrta za obnovo območja, ki jih je pripravila cestna družba Anas. V popoldanskih urah pa sta repentabrski občinski upraviteljici prisluhnili še mnenju »openskih sosedov«. Srečali sta se namreč z Gianpaolom Pencom iz Združenja za zaščito Opčin. Vsi so si edini, da je trenutno stanje ni več vzdržno, saj se na mejnem prehodu različne ceste prekrižajo z več strani, kar zaustavlja promet in ustvarja določeno zmedo tako pri voznikih kot pri pešcih. Anasov projekt, ki bi želel podaljšati oziroma povezati avtocesto na slovenski strani vse do Opčin, pa repentabrskim upraviteljem povzroča vrsto dvomov in pomislekov. Za pomoč so se v duhu medsebojnega sodelovanja obrnili na strokovnjake tržaške občine.

»Predložena načrta močno spreminjata okolico in imata vrsto kritičnih točk. Zlasti popolnoma ločujeta oziroma celo presekata območje na dve ločeni enoti, med katerima ni več nobene komunikacije, « je razložil inženir Bernetti.